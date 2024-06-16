Filistinli çocuklar için büyük felaket

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım suçu işleyen işgalci İsrail kuvvetleri, Gazze'yi dış dünyadan soyutladıktan sonra insani yardım girişlerini de engelleyerek çocukların açlıktan ölmesine sebep oluyor. Kuşatmanın sebep olduğu yetersiz beslenme krizi nedeniyle Gazze'de zorluklarla işleyen hastanelerde yüzlerce çocuk hayata tutunmaya çalışıyor. Onlardan biri olan 10 yaşındaki Filistinli çocuk Mustafa Hicazi, tedavi gördüğü Deyr el-Belah bölgesindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde, annesinin kollarında son nefesini verdi. Çocuğunu kaybeden Gazzeli anne Fatıma Hicazi'nin feryadı yürekleri dağladı. 10 yaşındaki Hicazi için hastanenin bahçesinde cenaze namazı kılındı.

3 BİN 600 ÇOCUK ENKAZ ALTINDA

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarının altında binlerce Filistinlinin olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşı, en fazla çocukları etkiliyor. İşgal güçleri tarafından şu ana kadar 15 bin 694 çocuğun öldürüldüğü kayıt altına alınsa da bu rakamın daha büyük olduğu belirtiliyor. Hayatta kalan ancak ebeveynini, kardeşlerini ve arkadaşlarını kaybeden çocuklar psikolojik travmaların etkisinde kalıyor. Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde enkaza dönüşen binaların altında 3 bin 600 çocuk bulunuyor. 33 çocuk şu ana kadar açlık nedeniyle yaşamını yitirirken, bin 500 çocuk ise uzuvlarını kaybederek kalıcı engellere maruz kaldı.

ZULÜM ANA KARNINDA BAŞLIYOR

Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin önceki gün hükümetin Basın Ofisi tarafından yayınlanan raporda, kuşatma yüzünden yaşanan açlık krizi ve bombardımanlar nedeniyle henüz anne karnında olan çocukların bile risk altında olduğu aktarıldı. Raporda, anne karnındaki 60 bin bebeğin bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelere maruz kaldığı bildirildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık malzemelerinin ulaştırılamadığına vurgu yapılan raporda, 40 bin Filistinli bebeğin gerekli aşılarının yapılamadığı belirtildi.

700 BİN ÇOCUK EVSİZ KALDI

İsrail'in 8 ayı aşkın bir süredir bombardımlanlarını sürdürdüğü Gazze'de 2.3 milyon olan nüfusun yüzde 90'ı evlerinden oldu. Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan raporda, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına da dikkat çekildi.

SALGIN HASTALIĞIN PENÇESİNDELER

İslam ülkelerindeki çocuklar, Kurban Bayramı sevincini yaşarken, bombardımanların altyapıyı harap ettiği Gazze'deki çocukların yüzde 98'i ise içme suyu bulamıyor. Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuğun kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında olduğuna dikkat çekiliyor. Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocukların salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu vurgulanıyor.

GAZZELİ ÇOCUKTAN ABD HALKINA ŞOK SORU: Vergilerinizi bizi öldürmek için mi ödüyorsunuz

Terör devleti İsrail’e arka çıkan ve Gazze Şeridi’nde soykırıma destekte bulunan ABD’nin mühimmatları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Filistinli küçük bir çocuk, Gazzelileri hedef alan Amerika yapımı mühimmatları ve yarattığı tahribatı gösterdi. Filistinli çocuk, Gazzelilerin öldürülmesine neden olan ve İsrail’e silah gönderen Amerikalılara ‘Vergilerinizi bizi öldürmek için mi ödüyorsunuz?’ sözleriyle seslendi. Kaydedilen bu görüntüler, Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail ile ABD’nin suç ortağı olduğunu bir kez daha kanıtladı.







