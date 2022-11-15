Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi FBI soruşturmasının 'bağımsız ve güvenilir' olmasını umuyor

Ebu Akile ailesi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili dün soruşturma başlattığının duyurulması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Aile, ABD’nin cinayete ilişkin soruşturma açtığına dair haberlerin “kendilerini cesaretlendirdiğini” belirtti.

Şirin Ebu Akile’nin öldürüldüğü 11 Mayıs’tan bu yana ABD’den soruşturma talep ettiklerini dile getiren aile, “Bir ABD vatandaşı yurt dışında öldürüldüğünde, özellikle de Şirin gibi yabancı bir ordu tarafından öldürüldüğünde ABD'nin yapması gereken şey budur” ifadelerini kullandı.

FBI’ın soruşturmasını “hesap verebilirlik adına önemli bir adım” olarak değerlendiren Ebu Akile ailesi, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

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“ABD'nin, Şirin'in öldürülmesiyle ilgili cevaplar almamız için elindeki tüm soruşturma araçlarını kullanacağını ve bu vahşetin sorumlularından hesap soracağını umuyoruz. ABD tarafından yürütülen bu soruşturmanın, kanıtları esas alacak şekilde, gerçek anlamda bağımsız, güvenilir ve kapsamlı olmasını umuyoruz.”

Filistin yönetimi ABD’nin kararından memnun

ABD’nin soruşturma kararına Filistin yönetiminden de olumlu tepki geldi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin soruşturma başlatmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu karar, geç alınmış olsa da, İsrail tarafından ciddi bir soruşturma yapılmadığı, İsrail’in bunu formalite olarak gördüğü ve suçluları ve katilleri örtbas etme girişimi olarak kullandığına dair Amerikan tarafında kanaat oluştuğunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

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ABD Adalet Bakanlığının dün Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili FBI’ın soruşturma başlattığı konusunda İsrail Adalet Bakanlığını bilgilendirdiği bildirilmişti.

Süreç sonunda, olaya dahil olan İsrail askerlerinin soruşturulması için ABD'nin İsrail’den talepte bulunabileceği belirtiliyor.

Washington'un kararı, bazı ABD’li senatörlerin, bağımsız bir FBI soruşturması çağrısında bulunan ortak mektup imzalamasının ardından geldi.

Kararı memnuniyetle karşılayan ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, Amerikan vatandaşı ve gazeteci Şirin Ebu Akile’nin vurularak öldürülmesine ilişkin adalet ve hesap verebilirlik arayışında gecikmiş ancak gerekli ve önemli bir adımdır.” ifadelerine yer verdi.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

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Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin görev başında ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından 5 Eylül’de yayımladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” duyurmuştu.

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