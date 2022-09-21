Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ailesi Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulundu

Ebu Akile ailesi, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu muhabiri Ebu Akile'nin ölümünden sorumlu tutulan İsrailli askerlerin cezalandırılması için Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki UCM'ye başvurduklarını bildirdi.

Açıklamada, halihazırda ICC'de devam eden soruşturmaya, Ebu Akile'nin ölümünün de dahil edilmesi talebini içeren belge ve delillerin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

"Al-Haq Sivil Toplum Kuruluşunca bugün açıklanan görüntüler ve adli delillerin de kesin şekilde ortaya koyduğu üzere Şirin ve arkadaşları, basın mensubu oldukları açıkça belli olduğu halde hedef alındı." ifadelerine yer verilen açıklamada, adaletin yerini bulması adına bir gün daha beklemek istemedikleri için ICC'ye başvurdukları vurgulandı.

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Kendi suçlarına ilişkin soruşturmanın, İsrailli savaş suçlularınca yapılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, ICC'nin soruşturmasına ek olarak ABD'ye, kendi vatandaşına karşı işlenen bu suçun faillerini soruşturması çağrısı yapıldı.

Mahkemeye yapılan başvuruyla ilgili Al Jazeera'deki haberde, Ebu Akile'nin kardeşi Anton'un "Daha önce dediğimiz ve araştırmalarında gösterdiği gibi Şirin ve arkadaşlarına hedef alınarak 16 kez ateş edildi. Şirin vurulduktan sonra ona yardım etmeye çalışanlara bile ateş ettiler." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Anton'la birlikte mahkeme önünde açıklama yapan Al Jazeera'den Step Vaessen'in "Filistinli gazeteciler ve Filistin devleti, Şirin Ebu Akile'nin de içinde olduğu olaylara ilişkin UCM’nin soruşturma başlatacağından umutlu." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

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Başvuruyu Filistin Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun (IFJ) da desteklendiği belirtildi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, şimdiye kadar Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

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İsrail ordusu, 4 Temmuz’daki yayımladığı raporunda, Ebu Akile'nin cinayetinden "kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını" iddia etmişti.

ICC'deki Filistin soruşturması

Filistin devleti, 1 Ocak 2015'te işgal altındaki Filistin toprakları ve Doğu Kudüs'te 13 Haziran 2014 ve sonrasında işlenen suçların soruşturulması için mahkemenin yargı yetkisini kısıtlı olarak tanımış ve mahkeme, 16 Ocak 2015'te ön incelemesini başlatmıştı.

Filistin, 1 Nisan 2015 itibarıyla ICC'ye taraf ülke statüsü kazandıktan sonra 22 Mayıs 2018'de, Filistin olaylarını araştırması için ICC'ye "tam yargı yetkisi" vermişti.

ICC ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda, mahkemenin Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

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Kararın ardında eski ICC Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart 2021'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesiyle ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

DÜNYA İsrail: Gazeteci Ebu Akile’nin "yanlışlıkla" İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek