Filistinli küçük çocukların eğitimine dahi tahammülleri yok: İşgalci İsrail seyyar okula el koydu

Spor

Mazeret çok çözüm yok

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen ancak aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Ersun Yanal, kötü gidişatı bir türlü engelleyemiyor. Şampiyonluk hasretine son vermesi için sarı-lacivertli takımın başına getirilen Yanal, her puan kaybı sonrası bahane üretiyor.