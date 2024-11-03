Filistinli mahkumları damgalıyorlar: Alçaklar!

Filistinli esir
İsrail, Filistinlilere karşı insanlık dışı ihlallerine bir yenisini ekledi. Batı Şeria'da mahkûmların alınlarına numaralar yazan Siyonistler, insanları adlarıyla değil, bu numaralarla çağırıyor.
Gazze'de bir yıldır soykırım işleyen işgalci İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik insanlık dışı ihlallerini sürdürüyor. Middle East Eye'a (MEE) konuşan eski tutuklular, işgal devletininin hapishanelerdeki Filistinlilerin alınlarına numaralar yazarak onları isimleriyle değil numaralarla çağırdığını bildirdi. MEE, damgalanmış bir mahkumun fotoğrafını da yayınladı.
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