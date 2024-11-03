Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistinli mahkumları damgalıyorlar: Alçaklar!

Filistinli mahkumları damgalıyorlar: Alçaklar!

04:003/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Filistinli esir
Filistinli esir

İsrail, Filistinlilere karşı insanlık dışı ihlallerine bir yenisini ekledi. Batı Şeria'da mahkûmların alınlarına numaralar yazan Siyonistler, insanları adlarıyla değil, bu numaralarla çağırıyor.

Gazze'de bir yıldır soykırım işleyen işgalci İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik insanlık dışı ihlallerini sürdürüyor. Middle East Eye'a (MEE) konuşan eski tutuklular, işgal devletininin hapishanelerdeki Filistinlilerin alınlarına numaralar yazarak onları isimleriyle değil numaralarla çağırdığını bildirdi. MEE, damgalanmış bir mahkumun fotoğrafını da yayınladı.


#Gazze
#Filistin
#mahkum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardımlara artış müjdesi GELDİ! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...