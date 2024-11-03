Filistinli mahkumları damgalıyorlar: Alçaklar!

Gazze'de bir yıldır soykırım işleyen işgalci İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik insanlık dışı ihlallerini sürdürüyor. Middle East Eye'a (MEE) konuşan eski tutuklular, işgal devletininin hapishanelerdeki Filistinlilerin alınlarına numaralar yazarak onları isimleriyle değil numaralarla çağırdığını bildirdi. MEE, damgalanmış bir mahkumun fotoğrafını da yayınladı.