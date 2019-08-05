Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama "bilgelik" ödülü

Terör Devletleri: İlk İntifada'dan Gazze ablukasına

Terör Devletleri üçüncü bölümünde 1987'de 'Taşların İntifadası' ile başlayan , 1994'de Halil Camii işgali ve katliamı ile süren ve sonunda 2006 Gazze ablukasına kadar uzanan İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulümleri konu alıyor.

