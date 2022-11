Financial Times Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü mercek altına aldı: Erdoğan'ın çok kartı var İngiliz Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti. Gazetede yer alan haberde "Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor." ifadelerine yer verildi. Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

