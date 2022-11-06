Dünya Financial Times Türkiyenin tahıl anlaşmasındaki rolünü mercek altına aldı Erdoğanın çok kartı var
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Financial Times Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü mercek altına aldı: Erdoğan'ın çok kartı var

İngiliz Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti. Gazetede yer alan haberde "Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor." ifadelerine yer verildi. Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Financial Times Türkiyenin tahıl anlaşmasındaki rolünü mercek altına aldı: Erdoğanın çok kartı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya'nın bu kararından döndüğünü açıkladı. Rusya'nın sürece kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Erdoğan'ın açıklamaları dış basında da büyük yankı uyandırdı.

ERDOĞAN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinin ardından Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü mercek altına aldı. Gazete, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekti.

Haberde, "Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN'IN ÇOK KARTI VAR"

Financial Times, anlaşmaya yakın bir kaynağın, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." dediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru sorusuna yanıt: Onu biraz bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere, 'onu biraz bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım.' diye konuştu.

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