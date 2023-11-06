|
Dünya

Financial Times yazdı: 300 ekonomist 'Aklınızı başınıza alın!' diyerek Netanyahu’ya seslendi

İşgalci İsrail 31 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Filistin'de soykırım yapıyor. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla aynı zamanda kendi ekonomisini de vurdu. İsrail'de tüketiciler çatışmalar nedeniyle gıda dışı harcamalarında kısıtlamaya giderken, şirketlerin üçte biri kapandı. İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi'nde yer alan habere göre, 300 ekonomist, “Durumun ciddiyetinin farkında değilsin” diyerek Netanyahu’ya “Aklınızı başınıza alın” çağrısında bulundu.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:04 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:04 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere merkezli Financial Times, çatışmaların İsrail ekonomisini kötü etkilediğini yazdı.

İngiltere merkezli Financial Times, çatışmaların İsrail ekonomisini kötü etkilediğini yazdı.

7 Ekim'den bu yana süren İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ülke ekonomisinde durgunluğa, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden oldu. Çatışmaların devam etmesi durumunda ekonomide ciddi bir daralmaya yol açacağı belirtiliyor.


İsrail'e maliyeti 17 milyar doların üzerinde

Eski İsrail Merkez Bankası başekonomisti Asher Blass, İsrail'de ekonomik büyümenin çatışmalardan olumsuz etkileneceğini, gerilemenin boyutunun çatışmaların süresine bağlı olacağını ifade etti.


Yatırım şirketi Psagot'un başekonomisti Guy Beitor da
"İsrail'in girdiği çatışmanın uzun sürmesi ve ekonomide talebe ciddi zarar vermesi bekleniyor
" dedi.

Tel Aviv'deki yatırım kuruluşu Meitav'ın başekonomisti Alex Zabezhinsky ise 60 gün süreceğini tahmin ettikleri çatışmaların maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olacağını belirtti.


Söz konusu tutar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların maliyetinin iki ülke arasında daha önce yaşanan çatışmaların maliyetinden yüksek olacağı tahmin ediliyor.


“İsrailli işletmeler zor durumda”

İsrail'in ekonomik performansının kötüye gitmesini manşetine taşıyan Financial Times,
“Savaş ekonomiyi vururken İsrailli işletmeler zor durumda”
başlıklı bir haber yayımladı.

Ülkede 350 bin kişinin yedek askerlik görevi için Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına gönderilmesi de iş gücünü olumsuz etkiledi.


İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işletmelerin kayıplarını telafi için paket açıkladı.


İsrail Merkez Bankası, küçük işletmeler için 2,6 milyar dolarlık kaynak ayırdı.


“Şirketlerin üçte biri kapandı”

Financial Times, Gazze'ye en yakın bölgelerde işletmelerin üçte ikisi ya kapatıldı ya da faaliyetlerini minimuma indirdiğini, yarıdan fazlasının ise yüzde 50 veya daha fazla gelir kaybı bildirdiğini ortaya çıkardı. Belediyeler ise çok sayıda şantiyeyi kapattı.


"Aklını başına al Netanyahu"

Geçtiğimiz hafta 300 önde gelen İsrailli ekonomistten oluşan bir grup, Netanyahu ve Smotrich'e "aklını başına toplama" çağrısında bulundu.


Açık bir mektupta,
"İsrail'in aldığı ağır darbe, ulusal önceliklerde köklü bir değişiklik yapılmasını ve fonların savaşın zararlarını gidermek, mağdurlara yardım etmek ve ekonominin rehabilitasyonu için büyük miktarda yeniden yönlendirilmesini gerektiriyor"
dediler.

Netanyahu Perşembe günü yaptığı açıklamada destek paketinin "sadece başlangıç" olduğunu söyledi.


Ancak bir düşünce kuruluşu olan Start-Up Nation Policy Institute'un başkanı ve ekonomistlerin mektubunun imzacılarından biri olan Eugene Kandel, hükümetin
"durumun ciddiyetini hâlâ anladığını göstermediğini"
söyledi.

Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...


#İsrail
#Gazze
#Financial Times
#İngiltere
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
iPhone pil ömrünü uzatmanın yolları