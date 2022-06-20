Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Terör konusunda Türkiye'nin kaygıları yersiz

Teröre açıkça verdikleri destekle sıkça gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeleri önünde tek engel Türkiye.

Son zamanlarda İsveç'ten Türkiye'nin talepleriyle ilgili olumlu yanıtlar gelirken, Finlandiya'dan ise çelişkili açıklamalar gelmeye başladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün akşam yaptığı açıklamada, "Şahsen Türkiye'nin dile getirdiği itirazların çoğunun asılsız olduğunu görüyorum. Örneğin terörü desteklemiyoruz" dedi.

DÜNYA NATO’ya katılmak isteyen Finlandiya'da skandal olay: Metrolarda 'Öcalan'a özgürlük' afişi

"PKK'yı uzun zamandır terör örgütü olarak gördük" diyen Marin, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önünde hiçbir engelin olmadığını da dile getirdi.

Türkiye'nin korkularının 'yersiz' olduğunun altını çizen Marin, Türkiye'nin kendilerini 'rehin' tutması durumunda hem Finlandiya hem de İsveç'in işleri ilerletmek için yapabileceği çok az şeyi olduğunu dile getirdi.

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DÜNYA İsveç ve Finlandiya teröristleri iade etmiyor

Sanna Marin, "Katılmamız için herhangi bir engel olmamalı" dedi. Bunun için de konunun ay sonu Madrid'de yapılması planlanan NATO Zirvesi'nde konunun çözüme ulaşmasını istediğini söyledi.

Marin, Türkiye'nin NATO'ya üye olmak isteğini ifade etmeden önce kendilerini desteklediklerini, ancak başvuru kararının ardından bu görüşten vazgeçtiklerini iddia etti.

Aynı zamanda Başbakan, bugün yapılacak Brüksel görüşmelerinin önemine de dikkat çekti.

Belçika'da bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO ba şvuruları hakkında resmi düzeyde görüşmeler yapmak üzere Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten temsilciler Brüksel'de toplanacak.

DÜNYA Finlandiyalı vekil Kvarnström: FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğiz

FİNLANDİYA'NIN TERÖR SABIKASI KABARIK

Türkiye’nin teröre verdiği destek nedeniyle NATO’ya katılmasını reddettiği ülke Finlandiya'da geçmişte yaşanan olaylar gündeme geldi.

METRODA ÖCALAN AFİŞİ

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda PKK elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' afişlerinin yayınlanması büyük tepki toplamıştı.

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FETÖ VE PKK'LILARI DELİLLERE RAĞMEN İADE ETMEDİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceklerini ifade etmişti.

DÜNYA Finlandiya Meclis Başkanı Vanhanen teröristleri 'masum insanlar' diye tanımladı

'TERÖRİSTLER MASUM İNSANLAR'

Terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den NATO konusunda veto yiyen Finlandiya Parlamento Başkanı Matti Vanhanen teröristleri 'masum insanlar' olarak tanımlayarak 'Masum insanları iade edemeyiz' ifadelerini kullanmıştı.





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GÜNDEM Finlandiya medyası CHP'li Ünal Çeviköz’ün röportajını sözde Kürdistan haritası ile yayınladı

Helsingin Sanomat isimli haber sitesi, vekillerin demeçlerinin yer aldığı satırların arasına sözde Kürdistan haritası yerleştirdi.

SKANDAL HARİTA

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP'li Hişyar Özsoy'ın Türkiye'yi Finlandiya basınına şikayet ettiği röportajda Finlandiya medyasından 'Helsingin Sanomat' (HS) isimli haber sitesi sözde Kürdistan haritası paylaşması büyük tepki toplamıştı.

GÜNDEM Türkiye düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP ülkesini Finlandiya'ya şikayet etti