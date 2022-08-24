Dünya Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistöden Türkiye açıklaması NATO mutabakatına bağlı kalacağız
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'den Türkiye açıklaması: NATO mutabakatına bağlı kalacağız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye ile Madrid'de imzalanan NATO mutabakatına bağlı kalmayı sürdüreceklerini söyledi. Niinistö, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

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Haber Merkezi Diğer
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistöden Türkiye açıklaması: NATO mutabakatına bağlı kalacağız
​Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile imzalanan terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi içeren NATO mutabakatına bağlı kalmayı sürdüreceklerini açıkladı.

26 Ağustos'ta yapılacak olan Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı öncesi konuşan Niinistö, "Mayıs ayında Türkiye'nin talepleri neredeyse tüm NATO üyelik sürecimizin ilerlemesini durdurdu. Nihayet, Madrid'de NATO üyeliği sürecine devam etmemizi sağlayan bir çözüme ulaştık. Biraz sabretmeye ihtiyacımız var" dedi.

Niinistö, "Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin, ne zaman ilerlemeye hazır olduğunu zaman gösterecek. İsveç ve Türkiye ile birlikte imzaladığımız Madrid Mutabakatı'na bağlı kalmayı sürdüreceği" diye konuştu.

BAŞBAKAN MARİN: FİNLANDİYA, TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNE ELİNDEN GELDİĞİNCE YANIT VERDİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Finlandiya, uzun vadeli dostu Türkiye'nin endişelerine elinden geldiğince cevap verdi. Çünkü, her müttefikin güvenliğinin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin, endişelerine yanıt verdiğimizi hissetmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

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