Dünya Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto Tehdit durumunda NATOdan destek alacağız
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Tehdit durumunda NATO’dan destek alacağız

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya’ya yönelik bir tehdit durumunda NATO’dan destek alacağımıza inanıyorum" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Tehdit durumunda NATO’dan destek alacağız
'NATO'dan destek alırız

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yerel televizyona yaptığı konuşmasında, Finlandiya’nın henüz üyelik süreci tamamlanmadan NATO’nun ABD, İngiltere gibi önemli aktörlerinden destek almaya başladığını belirterek "NATO’ya henüz üye olmamamıza rağmen Finlandiya’ya yönelik bir tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Türkiye ile NATO görüşmeleri devam ediyor

Haavisto, Finlandiya’nın NATO’ya üye olabilmesi için gereken onayı henüz vermeyen Türkiye ve Macaristan ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Macaristan parlamentosunda Finlandiya’nın başvurusunun değerlendirildiğini aktardı. Haavisto, "Dışişleri bakanına göre bu biraz zaman alacak. Ancak Finlandiya ve İsveç ile birlikte uğraştıklarını ve herhangi bir engel öngörmediklerini söyledi" dedi.

Türkiye ile Haziran ayında İsveç ile Madrid’de başlatılan "üçlü muhtıra sürecinin" şimdiye kadar iyi gittiğini söyleyen Haavisto, "Görüşmeler iyi gitti. Resmi düzeyde iyi bir hava var. Ama bir de işin siyasi tarafı var. Tabii bu büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve görüşlerine bağlı" ifadelerini kullandı.

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