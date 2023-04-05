Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası İsveç basınında sitem hakim: Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu

“Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Finlandiya bayrağı bugün saat 15:35'te Brüksel'deki NATO karargahında dalgalandı. Finlandiya, tarihi bir genişlemeyle NATO'nun 31. üye devleti oldu. İsveç'in oldukça yakın bir gelecekte 32. ülke olarak seçilme olasılığı yüksektir. Güvenlik politikası açısından bu, Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermesinden bu yana Rusya yöneticileri için ilk kalıcı yenilgi.”