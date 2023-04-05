Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası İsveç basınında sitem hakim: Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak ittifaka katıldı.Finlandiya’nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini imzalayarak ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazandı.
İsveç'e hatırlatma
Finlandiya'nın dün resmi olarak NATO’ya katılması sonrası gözler İsveç'e çevrildi. İsveç basınında Başbakan Kristersson'na adeta 'sitem' edildi.
'Bizi unutmayın'
- Rusya’nın NATO ile sınırını ikiye katladığını söyleyen Hansson“Yıllarca dolaylı tehditleriyle Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya girmekten korkutmaya çalışan Rusya, şimdi barışçıl bir komşuyu işgal etme başarısını göstererek her iki ülkeyi de askeri ittifakın kollarına atmayı rekor bir sürede başardı”ifadelerini kullandı.