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Dünya

Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası İsveç basınında sitem hakim: Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu

Türkiye'nin onayı ile Finlandiya NATO’nun 31. üyesi oldu. Gelişme Batı dünyasında büyük yankı buldu. İsveç medyası ise Finlandiya'nın kendileri olmadan NATO'ya girmesi durumundan Başbakan Kristersson'u sorumlu tuttu. Kristersson'un süreci yönetemediğine dikkat çekilerek, "Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu" ve "Duvara çarptık" şeklinde yorumlar yapıldı.

12:02 . 5/04/2023 Çarşamba
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak ittifaka katıldı.Finlandiya’nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini imzalayarak ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazandı.

İsveç'e hatırlatma

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı görüşmede İsveç’e atılması gereken adımları hatırlattı. Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında,
"İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart"
ifadesini kullandı.
NATO'ya üye olunmasıyla ülkesi için yeni bir dönemin başladığını belirterek İsveç'in üyelik sürecini de değerlendiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö,
"Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmak için başvurdu. Finlandiya'nın üyeliği, İsveç'inki olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor"
dedi.

Finlandiya'nın dün resmi olarak NATO’ya katılması sonrası gözler İsveç'e çevrildi. İsveç basınında Başbakan Kristersson'na adeta 'sitem' edildi.

'Bizi unutmayın'

İsveç merkezli Aftonbladet gazetesi,
'Tebrikler Finlandiya, ama bizi unutmayın'
başlığı ile verdiği haberde
"Başbakan en önemli görevinde başarısız oldu"
ifadelerine yer verdi.
Söz konusu haberde,
'Ulf Kristersson, İsveç'in Finlandiya ile aynı zamanda NATO'ya katılacağına söz verdi. Şimdi bizsiz gidiyorlar'
ifadelerine yer verildi.Kristerson'un süreci başarısız bir şekilde yönettiğini belirten gazete
'Kristersson duvara çarptı'
dedi.
Gazetede Wolfgang Hansson imzalı analizde ise iki ülkenin üyelik sürecinin Rusya için bir yenilgi olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Finlandiya bayrağı bugün saat 15:35'te Brüksel'deki NATO karargahında dalgalandı. Finlandiya, tarihi bir genişlemeyle NATO'nun 31. üye devleti oldu. İsveç'in oldukça yakın bir gelecekte 32. ülke olarak seçilme olasılığı yüksektir. Güvenlik politikası açısından bu, Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermesinden bu yana Rusya yöneticileri için ilk kalıcı yenilgi.”

  • Rusya’nın NATO ile sınırını ikiye katladığını söyleyen Hansson
    “Yıllarca dolaylı tehditleriyle Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya girmekten korkutmaya çalışan Rusya, şimdi barışçıl bir komşuyu işgal etme başarısını göstererek her iki ülkeyi de askeri ittifakın kollarına atmayı rekor bir sürede başardı”
    ifadelerini kullandı.


#İsveç
#Nato
#finlandiya
#türkiye
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