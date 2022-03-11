Dünya Firari İngiliz askerler Ukraynada İngiltere savaşa dahil olabilir
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Firari İngiliz askerler Ukrayna’da: İngiltere savaşa dahil olabilir

İngiltere, orduda aktif görev yapan bir grup askerin Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaşmak için ülkeden “firar ettiğini” doğruladı. Aktif görevdeyken firar eden askerlerin Ukrayna saflarında savaşacak olması, “İngiltere’yi savaşta taraf yapar mı” endişesini doğurdu. Öte yandan 100 emekli ABD askerinin Ukrayna’ya gittiği açıklandı.

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Firari İngiliz askerler Ukrayna’da: İngiltere savaşa dahil olabilir ​
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Ukrayna Rusya arasındaki savaşta 15. gün geride kalırken, İngiltere’de savaşın gidişatını değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaşmak için dünyanın dört bir tarafından insanlar cepheye koşarken, İngiltere’de aktif görevdeki ordu mensubu 4 asker firar ederek Rusya’ya karşı savaşmak üzere Ukrayna’ya kaçtı.

İngiliz Sky News’in haberine göre gelişmeyi İngiliz ordusu doğruladı. Uzmanlar aktif görevdeki askerlerin Ukrayna saflarında görev alacak olmasının diplomatik bir krizin fitilini ateşlemesinden ve İngiltere’yi savaşın içine çekmesinden endişe duyuyor.

ASKERLER YARGILANACAK

  • Konuyla ilgili haber kanalına açıklamada bulunan bir İngiliz ordu yetkilisi, “Emirlere itaat etmeyen, izinsiz ortadan kaybolan ve kişisel imkanlarıyla Ukrayna’ya seyahat etmiş olabilecek askerlerinin olduğunu biliyoruz” ifadeleriyle gelişmeyi doğruladı. Firari askerlerin İngiltere’ye dönmeleri için çalıştıklarını belirten yetkili, “Tüm hizmet personelinin bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna’ya seyahat etmesi yasaklandı” diyerek benzer vakalara karşı tedbir aldıklarını duyurdu. Yetkili, askerlerin döndükten sonra emre itaatsizlikten yargılanacağını açıkladı.

PUTİN’İN ELİNE KOZ VEREBİLİR

Kraliçe’yi korumakla görevli muhafız takımından 19 yaşındaki bir asker ve üç meslektaşının firar ederek Ukrayna’da savaşa katılması, ülkede geniş yankı ve endişe uyandırdı. Konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar, gelişmenin Putin’in eline ‘İngiliz askerleri savaşa girdi’ diyerek koz vermesinden ve oluşabilecek bir diplomatik kriz sonucu Rusya’nın İngiltere’ye savaş ilan edebilme ihtimalinden endişe duyuyor.

100 ABD ASKERİ CEPHEDE

  • Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Ukrayna saflarında savaşmak isteyen binlerce ABD vatandaşı, Washington’daki Ukrayna Büyükelçiliğine başvurdu. Ukraynalı Askeri Ateşe Tümgeneral Borys Kremenetskyi, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana en az 6 bin gönüllü başvurusu aldıklarını başvuranların çoğunun askeri tecrübesinin bulunmadığını, ancak 100 emekli ABD askerinin görev almak üzere Ukrayna’ya gittiğini açıkladı. Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar Ukrayna saflarında savaşa katılmak için yaklaşık 20 bin gönüllünün ülkeye geldiği açıklamıştı.

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