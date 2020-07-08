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Dünya Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
ZEYTİN DALI HAREKATI

Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı - Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde bir, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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Fırat Kalkanı bölgesinde bir, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı


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