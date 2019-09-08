Dünya Fıratın doğusunda müşterek kara devriyesi tamamlandı
ORTADOĞU

Fırat'ın doğusunda müşterek kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
Kara devriyesinden ilk görüntü
Kara devriyesinden ilk görüntü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.

BUGÜN BAŞLAMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başlamıştı.

KONVOY SINIRI GEÇTİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluşmuştu.

Türk askeri Fırat'ın doğusunda: ABD ile ortak kara devriyesi başladı
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Türk askeri Fırat'ın doğusunda: ABD ile ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.


İHA
İlk devriyeden kareler...
  • TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

İHA
İlk devriyeden kareler...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."
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