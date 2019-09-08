Fırat'ın doğusunda müşterek kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.

BUGÜN BAŞLAMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başlamıştı.

KONVOY SINIRI GEÇTİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluşmuştu.





İHA İlk devriyeden kareler...

TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket edecek. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

İHA İlk devriyeden kareler...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: