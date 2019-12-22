Dünya Fıratın doğusundaki bazı birlikler Fıratın batısına kaydırılıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat’ın doğusundaki bazı birlikler Fırat’ın batısına kaydırılıyor

Fırat’ın doğusundaki bazı birlikler Fırat’ın batısına kaydırılıyor

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Fırat’ın doğusunda görevlendirilen bazı birlikler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat’ın batısına kaydırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Konvoy'da sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçlar mevcut.
Konvoy'da sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçlar mevcut.

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılmak üzere Fırat’ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat’ın batısına kaydırılıyor.

Birlikler, Fırat'ın batısına doğru hareket etti.
  • Mardin’den yola çıkan ve aralarında sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoy, Şanlıurfa üzerinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat’ın batısına gitti.

Rasulayn'da taciz saldırısı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor
DÜNYA
Rasulayn'da taciz saldırısı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

Bazı Birlikler, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere batıya kaydırıldı.

Komando birliklerinin de yer aldığı askeri konvoy, otoban üzerinden Gaziantep istikametine gitti.

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