Fırat’ın doğusundaki bazı birlikler Fırat’ın batısına kaydırılıyor

Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKK/YPG bizi mağdur etti, Türk askeri yardımda bulundu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yayınlanan videoda Barış Pınarı bölgesinde yaşayan bir Suriyeli'nin mesajı paylaşıldı. Videoda, Kürt halkına seslenen seslenen Suriyeli, şu mesajları verdi: 'PKK/YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askerine Allah yardım etsin. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu, halen de etrafımızda güvenliğimizi sağlıyor''