Fiyat katlanarak artıyor: Rusya'dan Antalya'ya son bilet 11 bin dolara satıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

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Bilet fiyatlarında başlayan artış ciddi boyutlara ulaştı

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara ( satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.

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Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

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REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.

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Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

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FOTOĞRAF 9 Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor. Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti. Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti. Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.

UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ



Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi. Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.

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