Dünya Fiyat katlanarak artıyor Rusyadan Antalyaya son bilet 11 bin dolara satıldı
ASYA

Fiyat katlanarak artıyor: Rusya'dan Antalya'ya son bilet 11 bin dolara satıldı

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fiyat katlanarak artıyor: Rusyadan Antalyaya son bilet 11 bin dolara satıldı
Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Putin'in seferberlik ilanı sonrası 40 bin liraya çıkan Moskova-İstanbul biletleri tükendi
DÜNYA
Putin'in seferberlik ilanı sonrası 40 bin liraya çıkan Moskova-İstanbul biletleri tükendi

Bilet fiyatlarında başlayan artış ciddi boyutlara ulaştı

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara ( satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.


Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

Rusya’da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi
DÜNYA
Rusya’da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi

REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.

  • Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

Rusya'da seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü
DÜNYA
Rusya'da seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü

Almanya'dan kısmi seferberlik açıklaması: Ruslar iltica başvurusunda bulunabilecek
DÜNYA
Almanya'dan kısmi seferberlik açıklaması: Ruslar iltica başvurusunda bulunabilecek

Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
FOTOĞRAF 9
Title
Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.
Title
Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.
Title
Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.
Title
Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.
Title
UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ

Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.
Title
Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.
Title
Title
Title
Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.


Diyarbakırda feci kaza

Diyarbakır'da
feci kaza

​Kapıya kıyafeti sıkışan kadın canından oldu.
Marmariste acı bilanço

Marmaris'te acı bilanço

​500 hektarlık alan küle döndü.
Fiyat katlanarak artıyor

​Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı.

Yer Avcılar: Duyanlar hayrete düştü.

​Rus petrolünü kaçırırken görüntülendi

​AREDA Survey sordu: Hafızalara kazınan yapımlar listelendi.

​Bakan Çavuşoğlu: Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız.
Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Ülke ülke açıkladılar: Listenin en üstünde kim var?

​Pes dedirten görüntü: Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.