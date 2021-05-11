Forbes: Türkler İHA'ları gemilerden fırlatmanın yolunu buldu

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaşmıştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemine de yer verilmişti.

Amerikan Forbes dergisi, bu gelişmeyi ve Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’yu İHA gemisine çevirecek projesine yer verdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

'SANAT ESERİ' OLARAK BAHSEDİLDİ

Türk drone üreticisi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, geçtiğimiz hafta online bir etkinlikte yeni fırlatma sistemini açıkladı. Bayraktar sunumu sırasında yayınladığı sanat eseri Baykar TB-2/3 insansız hava araçlarını Anadolu'nun güvertesinde gösteriyor.

"DÜNYANIN İLK DRONE UÇAK GEMİSİ"

Türk endüstrisi, gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Bir vinç-makara sistemini bir pruva rampası ile birleştiren basit yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk drone uçak gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir.

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