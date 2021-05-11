Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Forbes Türkler İHAları gemilerden fırlatmanın yolunu buldu
AMERİKA

Forbes: Türkler İHA'ları gemilerden fırlatmanın yolunu buldu

Amerikan Forbes dergisi, TCG Anadolu’ya inecek TB3 SİHA’yı ve kalkışını sağlayacak özel makara sistemini gündemine aldı. Yayımlanan haberde, “Türk endüstrisi, gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Bu yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu, dünyanın ilk drone uçak gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Forbes: Türkler İHAları gemilerden fırlatmanın yolunu buldu
Forbes'in yayımladığı haber.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaşmıştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemine de yer verilmişti.

Amerikan Forbes dergisi, bu gelişmeyi ve Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’yu İHA gemisine çevirecek projesine yer verdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

'SANAT ESERİ' OLARAK BAHSEDİLDİ

Türk drone üreticisi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, geçtiğimiz hafta online bir etkinlikte yeni fırlatma sistemini açıkladı. Bayraktar sunumu sırasında yayınladığı sanat eseri Baykar TB-2/3 insansız hava araçlarını Anadolu'nun güvertesinde gösteriyor.

"DÜNYANIN İLK DRONE UÇAK GEMİSİ"

Türk endüstrisi, gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Bir vinç-makara sistemini bir pruva rampası ile birleştiren basit yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk drone uçak gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir.

Türkiye'nin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHA'ları ilk kez Haluk Bayraktar paylaştı
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHA'ları ilk kez Haluk Bayraktar paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak
EKONOMİ
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu İHA gemisi olacak

Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek
EKONOMİ
Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek
Abone Ol Google News
TÜMOSANdanGineye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.
Kudüs için Kahire ile temas

Kudüs için Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı <br>25'e yükseldi

Şehit sayısı
25'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.