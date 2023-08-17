|
Dünya

Foreign Affairs'den dikkat çeken analiz: Türkiye ile iş birliği tek seçenek

ABD merkezli Foreign Affairs, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir analiz yayınladı. Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" dedi. ABD'nin, Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğunun altı çizildi.

11:23 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Foreign Affairs dergisi, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınladığı analizinde Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti.

Analizde,
"Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik"
denildi.

'Ankara ile yakın çalışmalıyız'

Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığı belirtildi.

Yazının devamında,
"Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek."
ifadesine yer verildi.

'Erdoğan sıradan bir lider değil'

"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.

Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.

'ABD Türkiye'den çekiniyor'

Ayrıca,
"ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor"
denildi.
  • Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatılırken şöyle denildi:
  • "Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası."


#Foreign Affairs
#ABD
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF haç ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı önlisans ve lisans materyal ve katkı payları