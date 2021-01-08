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AMERİKA

Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, ABD kongresinin basılmasının ardından “Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı yayımlandı. Amerikan liderlerinin sık sık kınanır hale geldiğinin belirtildiği yazıda, ABD için “İktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
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Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girmişti. 5 kişinin öldüğü olaylarda, binanın güvenliği saatler sonra sağlanmıştı.

Dünya çapında büyük yankı uyandıran kongre işgali sonrası, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, "Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi.

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Yazıda ayrıca, kanlı iktidar değişimine ilişkin “Dış politika elitlerinin küresel hırslarının gerçeklerden nasıl ayrıldığını ve ABD'deki fonksiyon bozukluğunun nasıl baltalandığını gösterdiği" görüşü paylaşıldı.

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