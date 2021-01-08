Foreign Policy: ABD iktidar değişimi sırasında kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girmişti. 5 kişinin öldüğü olaylarda, binanın güvenliği saatler sonra sağlanmıştı.

Dünya çapında büyük yankı uyandıran kongre işgali sonrası, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, "Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi.

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DÜNYA Amerika'da neler oluyor?

ABD'nin dünya genelinde demokrasiye önayak olamamaktan veya Çin ile küresel rekabetten endişe etmekten daha büyük sorunları var. ABD iç siyaseti, onlarca yıllık partizan istismarının ağırlığı altında sendeliyor."

Yazıda ayrıca, kanlı iktidar değişimine ilişkin “Dış politika elitlerinin küresel hırslarının gerçeklerden nasıl ayrıldığını ve ABD'deki fonksiyon bozukluğunun nasıl baltalandığını gösterdiği" görüşü paylaşıldı.

OYNAT 00:38 ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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