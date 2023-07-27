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Dünya

Foreign Policy Erdoğan'ın dış politikasını yazdı: Stratejik bağımsızlık güç ve refah

Son dönemde dünya siyasetinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye ile ilgili Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımların mercek altına alındığı yazıda 'Erdoğan dönemi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: stratejik bağımsızlık, güç ve refah' ifadesine yer verildi. Foreign Policy Erdoğan'ın NATO'da attığı adımların Türkiye'ye sağlayacağı potansiyel faydaları da tek tek açıkladı.

11:43 . 27/07/2023 Perşembe
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İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu terörizm vurgusu yapılan bir bildiri yayınlandı.

İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu terörizm vurgusu yapılan bir bildiri yayınlandı.

2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.


İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu terörizm vurgusu yapılan bir bildiri yayınlandı.


Söz konusu bildiride terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi. Terörizm, koşul gözetmeksizin reddedildi ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandı.

Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alan Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi


'Türkiye Aslında Ne İstiyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan ABD'li yayın organı Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımların sıradan bir gözlemciye şaşırtıcı gelebileceğini belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;


'Ancak gerçek şu ki, Erdoğan dönemi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: stratejik bağımsızlık, güç ve refah.'

'Erdoğan Türkiye'ye yalnızca Avrupa'nın güneydoğu kanadında bir güvenlik varlığı muamelesi yapılmasını istemiyor'


Steven A. Cook imzalı yazıda bu durumun Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisinden de görüldüğüne dikkat çekildi.


Türkiye'nin bağımsızlığını tesis etme ve prestijini artırma arzusunda olduğunu belirten yazar 'Ankara, Rusya'nın Ukraya saldırısının Moskova ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermedi' dedi.


Yazıda Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ile ikili ilişkisini sürdürdüğüne vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi;


'Bu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Anlaşmasını müzakere etmesine olanak sağladı.'


Ankara'nın Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını hiçbir zaman benimsemediğine vurgu yapan FP, 'bunun yerine Türk firmalarının devreye girmesine ve ayrılan Batılı firmaların yerini almasına ve Rus oligarklarının Türkiye'de ikamet etmesine ve ülkede yatırım yapmasına izin verdi' dedi.


'Bunların hepsi bizi Vilnius'a geri getiriyor' diyen FP, Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımlar için 'Bunun nedeni, zirvenin Erdoğan'a uzun vadeli Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etme projesini sürdürmesi için büyük bir fırsat sunmasıdır' dedi.


'Erdoğan Türkiye'ye yalnızca Avrupa'nın güneydoğu kanadında bir güvenlik varlığı muamelesi yapılmasını istemiyor' diyen FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi;


'Erdoğan, NATO'nun genişlemesini Biden'dan Türkiye'ye yeni F-16'lar sağlama taahhüdünü almaya ve AB liderlerini Türkiye ile işbirliğini yenilemeye ikna etmeye yetecek kadar uzun süre durdurabilirse, bu potansiyel olarak gelişmiş bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabilir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız.'' sözleriyle terörle mücadele konusundaki tavrını ve kararlığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Milletimize 'Boraltan Köprüsü' faciası gibi utançlar yaşatmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Milletimize 'Boraltan Köprüsü' faciası gibi utançlar yaşatmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk milletinin, tarih boyunca dara düşene, başı sıkışana, zulme uğrayana kucak açtığını ifade eden Erdoğan, ''Irak'taki kardeşlerimiz 1990'larda zulme uğrayınca bunu yaptık. Suriyeli komşularımız canlarını kurtarmak için bize sığındığında bunu yaptık. Dün akşam bir televizyon kanalında bir babayı dinliyordum, 'Öldürün bizi' diyordu. 'Esed'in katliamından kurtulmaktan siz kardeşlerimize sığınıyoruz. Kabul etmiyorsanız, öldürün bizi.' Ukrayna'da savaş başladıktan sonra ülkemize gelen yerlerinden edilmiş kişilere biz kapılarımızı açtık. Yarın Allah korusun bir başka komşumuzun başına benzer felaketler gelirse insanlık ve komşuluk vazifemizi yine yerine getiririz. Mazlumları, rengine, kökenine, dinine göre yargılamak bize yakışmaz. Batı'da kendi insanımızı tehdit eden yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz. Burada çizgimiz son derece nettir. Ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız ne de milletimize Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Mazlum ve mağdura kucak açarken gerçekçi politikalarla yasa dışı göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz'' dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Foreign Policy
#Türkiye
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