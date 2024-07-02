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Dünya

Fosfor bombası ciğerlerini eritti

İsrail’in attığı beyaz fosfor bombalarının etkisi yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:04 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Sanem Ghanem
Sanem Ghanem

Hamileliği sürecinde üç kere beyaz fosfora maruz kaldığını söyleyen Sanem Ghanem fosforun etkisi sebebiyle oğlunun solunum cihazı olmadan nefes alamadığını belirtti. İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir okula sığındığını söyleyen Ghanem, “O zaman oğluma hamileydim. 3 ay önce oğlum doğdu ve nefes alamıyordu. Doktorlar solunum cihazına bağladılar” diye konuştu. Doktorların kısıtlı imkânlar altında oğlunu hayatta tutmak için çalıştığını belirten Ghanem, “Oğlumun yaşayıp yaşamayacağını bilmiyorum. Ancak bu şartlar altında, ilaç yokken, tedavi yokken çok zor” ifadelerini kullandı.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze
#Filistin
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