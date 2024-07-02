Fosfor bombası ciğerlerini eritti

Hamileliği sürecinde üç kere beyaz fosfora maruz kaldığını söyleyen Sanem Ghanem fosforun etkisi sebebiyle oğlunun solunum cihazı olmadan nefes alamadığını belirtti. İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir okula sığındığını söyleyen Ghanem, “O zaman oğluma hamileydim. 3 ay önce oğlum doğdu ve nefes alamıyordu. Doktorlar solunum cihazına bağladılar” diye konuştu. Doktorların kısıtlı imkânlar altında oğlunu hayatta tutmak için çalıştığını belirten Ghanem, “Oğlumun yaşayıp yaşamayacağını bilmiyorum. Ancak bu şartlar altında, ilaç yokken, tedavi yokken çok zor” ifadelerini kullandı.