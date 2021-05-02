Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor "yeni bir tür" olarak kayıtlara geçti Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru "yeni bir tür" olarak kayda geçti.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 09:38 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 09:45 AA