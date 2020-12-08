Fransa 286 öğrenciyi karikatürlere tepki gösterdiği için terörden yargılayacak

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından, geçtiğimiz ay ilkokul, lise ve kolejlerde, ‘düşünce özgürlüğü ve karikatür’ konulu özel dersler ve anma programları düzenlendi.

Bu etkinlikler ve dersler, öğrenciler ile ailelerin rahatsızlığına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Eğitim Bakanlığı, 800’ü aşkın öğrencinin, anma etkinlikleri ile derslere tepki göstererek katılmayı reddettiğini duyurdu.

DÜNYA Fransa’da 10 yaşındaki 4 Türk çocuk 11 saat boyunca sorguya çekildi

Tepki gösteren öğrenciler polise bildirilirken, savcılığı da konu hakkında çok sayıda şikayet yapıldı. 286 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin terörden yargılanacağı öğrenildi.

Derslere ve anmalara tepki gösteren öğrencilerden 44’ü okuldan atıldı. 130’dan fazla öğrenci ise geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı.