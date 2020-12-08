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Dünya Fransa 286 öğrenciyi karikatürlere tepki gösterdiği için terörden yargılayacak
AVRUPA

Fransa 286 öğrenciyi karikatürlere tepki gösterdiği için terörden yargılayacak

Fransa’da, Samuel Paty isimli öğretmenin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri gösterdikten sonra öldürülmesinin ardından, geçtiğimiz ay okullarda ‘düşünce özgürlüğü ve karikatür’ konulu dersler düzenlendi. Bunlara tepki gösteren 286 öğrenci polise bildirildi. Haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler terörden yargılanacak.

Haber Merkezi Diğer
Fransa'da okullarda, öldürülen öğretmen için anma etkinlikleri düzenlendi.
Fransa'da okullarda, öldürülen öğretmen için anma etkinlikleri düzenlendi.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından, geçtiğimiz ay ilkokul, lise ve kolejlerde, ‘düşünce özgürlüğü ve karikatür’ konulu özel dersler ve anma programları düzenlendi.

Bu etkinlikler ve dersler, öğrenciler ile ailelerin rahatsızlığına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Eğitim Bakanlığı, 800’ü aşkın öğrencinin, anma etkinlikleri ile derslere tepki göstererek katılmayı reddettiğini duyurdu.

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  • Tepki gösteren öğrenciler polise bildirilirken, savcılığı da konu hakkında çok sayıda şikayet yapıldı. 286 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin terörden yargılanacağı öğrenildi.

Derslere ve anmalara tepki gösteren öğrencilerden 44’ü okuldan atıldı. 130’dan fazla öğrenci ise geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı.

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Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular.
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