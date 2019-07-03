Dünya Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistana iade etti
ASYA

Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti

Belucistan'da çıkarılan, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eser, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
140 bin avro olan tarihi eserler, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine iade edildi.
140 bin avro olan tarihi eserler, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine iade edildi.

Fransa, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eseri Pakistan'a iade etti.

Pakistan medyasında yer alan habere göre 2006'da, Paris Charles de Gaulle havalimanında, üzerinde kentteki bir galerinin adresi yazılı, içinde 17 tarihi çömlek bulunan bir kutunun gümrük görevlilerince fark edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kutuda adresi bulunan galerinin elinde Belucistan'daki bir ören yerinden kaçak yollarla getirilmiş, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait 445 tarihi eser bulunduğu ortaya çıktı.

Aralarında işlemeli çömlek, vazo, sürahi ile seramiklerin bulunduğu ve tahmini değeri 140 bin avro olan tarihi eserler, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine iade edildi.

Fransa'nın İndus havzasındaki arkeolojik araştırma grubu sorumlusu Aurore Didier, yaptığı açıklamada, Nal ve Kulli uygarlıklarına ait olduğu tahmin edilen eserlerin Belucistan'ın Mehgarh ören yerinden ve çevredeki mezarlardan çıkarıldığını belirtti.

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