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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin sorununun çözümü tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor

Filistin sorununun çözümüne ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin sorununun çözümü tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Macron, Elysee Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas'ın, Filistin'de barış ortamının devam ettirilmesi konusunda sarf ettiği çabaların önemine işaret eden Macron, Filistin topraklarında endişe verici bir durum varken Abbas'ın bu ziyaretinin önemini vurguladı.

Macron, "Çok uzun süredir devam eden bir çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu kısa vadede, hepimizin bildiği gibi öncelikle sahada tek taraflı tedbirlerin sona ermesini gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Bunlardan kastının özellikle Filistinli ailelerin yerinden edilmeleri, yıkımlar, (İsrail tarafının) uluslararası hukuka aykırı yasa dışı yerleşim politikaları olduğuna dikkati çeken Macron, "Bunlar İsrail yanında barış içinde yaşayan bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırıyor." dedi.

Macron, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki siyasi diyaloğun yeniden başlaması gerektiğine işaret ederek, barışa çabalamaktan başka alternatiflerinin olmadığını söyledi.

Fransa'nın Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini belirten Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği gıda sıkıntısından Filistin'in de etkilendiğini kaydetti.

"İki devletli çözümün altını oyan uygulamaların durdurulmasını vurguluyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin "Uluslararası camianın tek bir kriteri olmalı ve Şirin Ebu Akile'nin katillerinden hesap sorulmasını istiyoruz." dedi.

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün İsrail'in uygulamalarıyla "erozyona uğradığının" altını çizen Abbas, "(İsrail'in) başta yerleşimler olmak üzere iki devletli çözümün altını oyan tek taraflı uygulamaların durdurulmasının gerekliliğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin devleti ve iki devletli çözüm için çalışacaklarını vurgulayarak, Fransa, Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri ile bu konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail'in Kudüs'ün karakterini, kimliğini değiştirmeye yönelik adımları, tehcir politikaları, Filistinlilerin evlerini yıkması, Hristiyan ve Müslüman değerlerine, mülklerine ve kutsallarına saldırıları, yerleşim politikaları ve yerleşimci şiddeti uygulamalarını" reddettiklerini söyledi.

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