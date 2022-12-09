Dünya Fransa hükümeti 8 kez yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı
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Fransa hükümeti 8. kez yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

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Haber Merkezi AA
Fransa hükümeti 8. kez yasa tasarısının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı
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Fransız basınındaki habere göre, Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 8. kez devreye soktu.

Başbakan Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya soktu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor. Aynı zamanda buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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