Fransa Macron'u tartışıyor: Ekonomik refahı yükseltme vaadi hedefine ulaşmadı

Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını eleştiren eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Macron'u akıllı ama yönünü kaybetmiş olarak tanımlayarak, ""İnkar edilemez sezgileri ve tecrübesi var ancak bazen itidali kaybediyor. Herşeyden çekiniyor" dedi.

Fransız gazetesi Lopinion'da Macron'un çizgisinin belirsiz ve ekonomistlerçe okunması zor olduğunu iddia eden bir makale yayınladı.

Macron'un faaliyete geçirdiği 5 yıllık ekonomik plana göre, akarkayıt fiyatları aşağıya çekilerek daha çevre dostu bir Fransa inşa edilecekti ama gelinen noktada Fransa Cumhurbaşkanı karbonu aşamalı olarak azaltmadığı gibi fiyatlarda da çelişen sinyaller gönderiyor.

Milletvekilleri Macron'un plana göre hareket etmediğini belirterek, "Hem frene hem gaza basıyor. "Ne arıyor? Kaos mu?" ifadelerini kullandı.

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Ekonomik olarak stratejik hamleleri yapmayan Macron'a kendi partisinden de destek azalıyor. 2017'de llk seçildiğinde 314 milletvekiline sahip olan Macron en son seçimde sade 170 milletvekilini ikna edebildi.

Eleştirilerin artması en çok muhalefet partilerinin işine yaradı. Kendisini seçen bir çok milletvekili yeniden seçilmesinden çok rahatsız olduğunu söyledi.

Fransa ekonomisini 2023'te sıfır büyüme ve hatta bir durgunluk bekliyor. Siyaset bilimci Pierre Martin, "Bugün Macron'un gerçek sorunları çok ciddi kamu politikası sorunlarıdır. Yirmi yıldır ikinci sınıf biletle birinci sınıfta seyahat eden bir ülkeyiz. Önünde duran çok ciddi sorunlarla başa çıkmak için yetkiye ihtiyacı olacak." dedi.

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