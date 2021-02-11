Dünya Fransa medyası öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk vatandaşıkonuşuyor
AVRUPA

Fransa medyası öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk vatandaşı konuşuyor

Fransa’nın Reims şehrinde L'Istanbul isimli kebap dükkanını işleten Türk vatandaşı Mavzer Taşdelen, belirli gün ve saatlerde yüzlerce öğrenciye bedava döner dağıtıyor. Sağlık krizinden etkilenen öğrencilere jest yapmak adına böyle bir adım attıklarını ifade eden Taşdelen’in kampanyası, birçok Fransız medya organında kendine yer buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokantanın önünde onlarca metre kuyruk oluştu.
Lokantanın önünde onlarca metre kuyruk oluştu.

Fransa’da Türk vatandaşı Mavzer Taşdelen tarafından işletilen L'Istanbul isimli kebap dükkânı, son günlerde Fransa medyasının odağında. Bunun sebebi, Taşdelen’in öğrencilere bedava döner dağıtmaya başlaması.

İşletmenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sağlık krizinden etkilenen öğrencilere bir jest yapmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemin sizin için ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve size biraz rahatlık ve dayanışma getirecek bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu nedenle, size bir kebap sunmak için hafta içinde bir saatlik bir aralık düzenleyeceğiz” mesajıyla öğrencilere döner dağıtılmaya başlandı.

Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin sadece öğrenci kartını göstermesi gerekirken, duyurunun ardından lokanta önüne yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu.

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Türk işletmenin öğrencilere bedava yemek dağıtımı birçok Fransız medya organında da kendine yer buldu.

Türk vatandaşının lokantası Fransa medyasının odağında

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