Fransa ordusu Mali'de helikopterlerle düğün alanını bombaladı: 100 sivil katledildi

Mali’nin Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen ve en az 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısının Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü.
Fransız basınındaki haberlere göre, ordu kaynakları, pazar gecesi Mopti bölgesindeki Bounti köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi.
Düğün alanı bombalandı
Fransız askeri kaynakları, saldırının sivilleri hedef almadığını silahlı gruplara yönelik olduğunu iddia etse de Mali kaynakları hava saldırısında bir düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
'Yaralılar öylece kalmış köyde'
Fransa'da yaşayan Gazeteci Ömer Aydın, saldırıya dair edindiği bilgileri Twitter'dan paylaştı. Aydın, Fransa'nın saldırıyı önce inkar ettiğini fakat üçüncü günde dolaylı olarak kabul ettiğini belirterek "Reuters geçtikten sonra olaydan haberimiz oldu. Yerel kaynaklar ölü sayısı 100 diyor. Yaralılar öylece kalmış köyde. Fransa, olayı önce inkar etti: Başka bir yerde saldırı düzenledik dedi. Sonra kabul etti: 'Biz teröristleri hedef aldık' dedi" ifadelerini kullandı.
Katliamın detaylarını İngiliz medyası yazdı
İngiltere'nin en etkili gazetelerinden Guardian'ın web sitesinde 5 Ocak'ta yayınlan haberde Fransa'nın Mali'deki sivil katliamına dair detaylı bilgiler yer aldı. Guardian'ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransız ordusu Mali'nin başkenti Bamako'ya 371 mil uzaklıktaki ücra bir bölgede yer alan Bounti köyüne düzenlenen düğün törenine helikopterler ile saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hava saldırılarında öldürüldü. Fransız askeri kaynakları, ülkedeki güçlerinin Pazar günü bölgeye İslamcı grupları öldüren bir hava saldırısı düzenlediğini söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Görgü tanıkları, saldırıların İslamcı militan olduklarına inanılan Bounti ve Kikara köylerindeki motosikletli erkekleri hedef aldığını söylediler. Ancak saldırı, Pazar günü düğün töreni için toplanan sivilleri hedef aldı.
Bölgede 5 bin Fransız askeri var
Fransa, Mali'de bulunan Barkhane Operasyonu kapsamında görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetti. Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.