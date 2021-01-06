Fransa ordusu Mali'de helikopterlerle düğün alanını bombaladı: 100 sivil katledildi

Mali’nin Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen ve en az 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısının Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Fransız basınındaki haberlere göre, ordu kaynakları, pazar gecesi Mopti bölgesindeki Bounti köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

OYNAT 03:47 Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:

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Düğün alanı bombalandı

Fransız askeri kaynakları, saldırının sivilleri hedef almadığını silahlı gruplara yönelik olduğunu iddia etse de Mali kaynakları hava saldırısında bir düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mali, 19'uncu yüzyıldaki sömürge yarışında, birçok diğer Batı Afrika ülkesi gibi Fransa tarafından sömürgeleştirildi. 20'nci yüzyılın ortasına kadar Fransız sömürgesi olarak kalan ülke, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etse de, ilerleyen yıllarda bölgedeki diğer ülkelerin kaderini paylaştı. Eski sömürgeci devletler, genç Afrika ülkeleri üzerindeki etkinliklerine bağımsızlık ilanlarının ardından da devam etti. 1960'ın ardından darbeler ve iç sorunlarla geçen yıllarda Mali'da Fransız etkisi hiç azalmadı. 1990'larda demokratik ortama geçilirken, Fransa kimilerine göre 'perde arkasından' Mali'yi yönetmeye devam etti. [www.mepanews.com]

'Yaralılar öylece kalmış köyde'

Fransa'da yaşayan Gazeteci Ömer Aydın, saldırıya dair edindiği bilgileri Twitter'dan paylaştı. Aydın, Fransa'nın saldırıyı önce inkar ettiğini fakat üçüncü günde dolaylı olarak kabul ettiğini belirterek "Reuters geçtikten sonra olaydan haberimiz oldu. Yerel kaynaklar ölü sayısı 100 diyor. Yaralılar öylece kalmış köyde. Fransa, olayı önce inkar etti: Başka bir yerde saldırı düzenledik dedi. Sonra kabul etti: 'Biz teröristleri hedef aldık' dedi" ifadelerini kullandı.

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Katliamın detaylarını İngiliz medyası yazdı

İngiltere'nin en etkili gazetelerinden Guardian'ın web sitesinde 5 Ocak'ta yayınlan haberde Fransa'nın Mali'deki sivil katliamına dair detaylı bilgiler yer aldı. Guardian'ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransız ordusu Mali'nin başkenti Bamako'ya 371 mil uzaklıktaki ücra bir bölgede yer alan Bounti köyüne düzenlenen düğün törenine helikopterler ile saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hava saldırılarında öldürüldü. Fransız askeri kaynakları, ülkedeki güçlerinin Pazar günü bölgeye İslamcı grupları öldüren bir hava saldırısı düzenlediğini söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Görgü tanıkları, saldırıların İslamcı militan olduklarına inanılan Bounti ve Kikara köylerindeki motosikletli erkekleri hedef aldığını söylediler. Ancak saldırı, Pazar günü düğün töreni için toplanan sivilleri hedef aldı.

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Bölgede 5 bin Fransız askeri var

Fransa, Mali'de bulunan Barkhane Operasyonu kapsamında görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetti. Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.