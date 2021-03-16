Dünya Fransa ordusunda Nazi esintileri Askerlerin pozları tepkiye neden oldu
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Fransa ordusunda Nazi esintileri: Askerlerin pozları tepkiye neden oldu

Fransa'da yayın yapan Mediapart isimli dergide, Fransa ordusunun içinde yer alan Nazi sempatizanı askerlerin fotoğraflarına yer verildi. Söz konusu gelişme ülkede gündem olurken, Fransa vatandaşları, hükümeti tüm kanıtlara rağmen iddiaları reddettiği için sert şekilde eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazi sempatizanı Fransız askerleri.
Nazi sempatizanı Fransız askerleri.

Fransız medyasının önde gelen araştırma dergilerinden Mediapart'ta yer alan bir iddia ülkenin gündemine oturdu.

Nazi sempatizanı askerler Fransız ordusunda

Fransa ordusu mensubu askerlerin Nazi sempatizanı olduğunu kanıtlayan fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan dergi, görüntülerin 2019 yılının aralık ayında Onbaşı Nikita H. tarafından çekildiğini ve Instagram'da paylaşıldığını açıkladı.

Güney Afrika ülkesi Guyana'da yasa dışı altın arama faaliyetlerine bulunan "Harpie" isimli organizasyonda görev aldığı belirtilen askerlerden bazılarının Nazi sempatizanı olduğunu öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan araştırmada en az 50 ordu mensubunun böyle fotoğraflar paylaştığı belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı

Söz konusu iddia ülkede infiale neden olurken, vatandaşların eleştirilerine yanıt veren Fransa Savunma Bakanlığı iddiaların tamamının asılsız olduğunu ifade etti.

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