Fransa, uluslararası hukuk sürecinde kalabilmek adına Ukrayna'daki durumu "soykırım" olarak adlandırmıyor

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, uluslararası hukuk sürecinin içinde kalabilmek adına ülkesinin, Ukrayna'daki duruma ilişkin "soykırım" kelimesini kullanmadığını belirtti.

Sud Radyo'ya konuşan Beaune, Fransa'nın Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın, Ukrayna'daki duruma ilişkin "soykırım" ifadesini hala kullanmadığı hatırlatılan Beaune, "Rusya'nın (Ukrayna'da) soykırım uygulamadığı (fikrini) savunuyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, tam olarak böyle değil. Mesele, (Rusya'nın Ukrayna'da "soykırım") işlemediğini söylemek değil. Mesele şu ki; en korkunç durumlarda dahi kelimelerin belirli bir anlamı olması gerektiğini söylemek." yanıtını verdi.

Beaune, Rusya'nın Ukrayna'da vahşet ve katliamlar gerçekleştirdiğinden kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayarak, "soykırım", "savaş" ve "insanlığa karşı suçlar" kelimeleri kullanıldığında bunun uluslararası soruşturmalar ve uluslararası adalet tarafından desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

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Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğinin aşikar bir durum olduğunu, yine de bunların tespiti için Fransa'nın müfettiş gönderdiğini aktaran Beaune, Ukrayna'nın önce askeri ve insani yardımla desteklenmesi, ardından uluslararası adaletin ve zamanı gelince suçluların cezalandırılmasını ve soruşturmaların başlatılmasını beklemek gerektiğini vurguladı.

Clement Beaune, "O zaman uluslararası adalet açısından soykırım kapsamına girecek daha ciddi bir şey olup olmadığını göreceğiz. Şu veya başka bir terimi kullanmak olayları hafife almak için değil, Ukrayna'da olup bitenlerin vahşetinden kimsenin şüphesi yok, (bu sadece), bu spesifik konuyla ilgili uluslararası hukuk sürecinin içinde kalmak için." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Ukrayna'ya askeri ekip yollamıştı

Daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "soykırım" tanımını kullanarak, Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını, bu tanımın siyasetçiler değil hukukçular tarafından yapılması gerektiğini belirtmişti.

Macron, "(Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı) Soykırım ise bunu bu şekilde tanımlayan ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği müdahale etmesi ve savaşta taraf olması gerekiyor. Bunu istiyorlar mı? İnanmıyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Geçen hafta Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine ilişkin kanıt bulmaları için Ukrayna'ya adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yollamıştı.

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