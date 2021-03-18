Dünya Fransada 16 şehirde bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak
AVRUPA

Fransa'da 16 şehirde bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa’da başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 ilde yarın gece 00.00’dan itibaren bir ay boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.

Kısıtlama, başkent Paris'in de aralarında bulunduğu 16 ilde yarın gece 00.00'dan itibaren uygulanacak.

Fransa'da koronavirüs bilançosu

Günlük olarak yaklaşık 40 bin vaka açıklayan Fransa'da bugüne kadar 91 bin 679 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede koronavirüse enfekte olan kişi sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Şu an 278 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı. Aktif vakalar arasında 4 bin 246 kişi yoğun bakımda, 25 bin 389 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

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