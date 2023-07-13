Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerinin yer aldığı tweeti paylaşan kişi tutuklandı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerini paylaşan bir tweeti retweet eden kişi tutuklandı.
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.
Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken caddeler savaş alanına döndü.
Nahel'in ölümüne sebep olan polisin bilgilerini paylaşınca soluğu hapiste aldı
Ülkedeki eylemler yatışırken Nahel'in ölümüne sebep olan polis ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Fransız gazetesi Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir sosyal medya kullanıcısı, Nahel'i vuran polisin kimliğini paylaşan bir tweeti 'retweet' yaptığı için hapse atıldı.
Fransız basınında dolaşan haberlerde sanığın zaten daha önceden dolandırıcılık davasından hüküm giydiği iddia edildi.
Sanığın 3 yılla yargılandığı ve duruşmasının 18 Eylül'de görüleceği açıklandı.
Ne olmuştu?
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel'in ölümüne sebep olmuştu.
Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde pek çok kentte sokaklara çıkarak polisle çatışmıştı. Başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.