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Dünya

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerinin yer aldığı tweeti paylaşan kişi tutuklandı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan iç karışıklıklar yatışırken Nahel'in ölümüne sebep olan polis ile ilgili bir gelişme yaşandı. Fransız gazetesi Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir sosyal medya kullanıcısı, Nahel'i vuran polisin kimliğini paylaşan bir tweeti 'retweet' ettiği için hapse atıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fransız'ın üç yıl hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

13:27 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerini paylaşan bir tweeti retweet eden kişi tutuklandı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerini paylaşan bir tweeti retweet eden kişi tutuklandı.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.

Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken caddeler savaş alanına döndü.

Nahel'in ölümüne sebep olan polisin bilgilerini paylaşınca soluğu hapiste aldı

Ülkedeki eylemler yatışırken Nahel'in ölümüne sebep olan polis ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Fransız gazetesi Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir sosyal medya kullanıcısı, Nahel'i vuran polisin kimliğini paylaşan bir tweeti 'retweet' yaptığı için hapse atıldı.

Fransız basınında dolaşan haberlerde sanığın zaten daha önceden dolandırıcılık davasından hüküm giydiği iddia edildi.

Sanığın 3 yılla yargılandığı ve duruşmasının 18 Eylül'de görüleceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel'in ölümüne sebep olmuştu.

Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde pek çok kentte sokaklara çıkarak polisle çatışmıştı. Başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.


Sokaklar savaş alanına döndü: Gösteriler sürerken Fransa'dan internet kısıtlaması kararı
Sokaklar savaş alanına döndü: Gösteriler sürerken Fransa'dan internet kısıtlaması kararı

Fransa 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü. Protestoların şiddeti gün geçtikçe artarken Fransa hükümetinden dikkat çeken bir karar geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 3 Temmuz'dan itibaren geçici bir internet kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Protestolar esnasında Fransız polisinin göstericilere sert müdahalesi dünya kamuoyuna sosyal medya üzerinden yansırken hükümetin söz konusu kararı büyük tartışmalara neden oldu. Öte yandan Macron hükümetinin bu kararı akıllara Batı'nın Türkiye'yi karalamaya çalıştığı algı operasyonlarını getirdi. Türkiye'nin terör ve şiddeti önleyici sosyal medya düzenlemeleri Avrupa tarafından "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak yansıtılıyordu.


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26 dakika önce
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