Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin kimlik bilgilerinin yer aldığı tweeti paylaşan kişi tutuklandı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestolar altıncı gününe girdi. Ülkede, pek çok kentte düzenlenen eylemlerde caddeler savaş alanına dönerken Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, olayları yakından takip etmek üzere Fransa'ya gitti. Karagöz'ün ilk durağı olan Nanterre'de eylemcilerin yaktığı binalar ve araçlar kameraya yansıdı. Karagöz, büyük bir finans merkezi olan bölgedeki son durumu "Burası tıpkı savaştan çıkmış bir şehir gibi. Kimse yok. Nahel'in öldürüldüğü günden bu yana Nanterre bölgesinde resmi bir görevli görmek imkansız. Hatta belki insan görmek bile imkansız." sözleriyle anlattı.