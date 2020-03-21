Dünya Fransada 600 doktor koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
KORONAVİRÜS

Fransa'da 600 doktor koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

600 doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Ülkede 100 bin yaşlının ölebileceği duyuruldu.
Ülkede 100 bin yaşlının ölebileceği duyuruldu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

  • Fransız basınında yer alan haberlere göre, doktorlar, Philippe ve görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i salgın ile ilgili "tehlikeyi" bildikleri halde zamanında gerekli önlem almamakla suçladı.

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, "Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması" için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

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100 bin yaşlı ölebilir uyarısı

Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

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