Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada aile içi şiddet yüzde 16 arttı Şikayetlerin yüzde 88i kadınlardan
AVRUPA

​Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa’da İçişleri Bakanlığı verilerine göre, aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan şikayetlerle toplanan verilere göre, 142 bin 310 aile içi şiddete maruz kaldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Fransa'da aile içi şiddete ilişkin son veriler açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2019'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan başvurular sayesinde toplanan verilere göre, 2019 yılında aile içi şiddet mağduru sayısının 142 bin 310 olduğu, bu sayısının saatte 16 başvuruya tekabül ettiği öğrenildi. 2019 yılında aile içi şiddet sonucu hayatını kaybeden kadın sayısı 25 kişi artarak 146'ya yükseldi.

Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Polisin kaydettiği şikayetlerin yüzde 3'ünü oluşturan tecavüz ve taciz şikayetlerinin kurbanlarının yüzde 98'inin kadın olduğu ifade edilirken, toplam şikayetlerin yüzde 88'ini ise kadın, yüzde 12'si ise erkekler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Verilerin sadece başvurularla alınması nedeniyle aile içi şiddet sayısının gerçekte daha fazla olabileceği ifade ediliyor.

Gerçek aile içi şiddet verilerine ulaşmak için 2018'de anket düzenleyen Milli İstatistik Kurumu INSEE'nin anketine göre, 213 bini kadın olmak üzere, 295 bin kişi, eş veya eski sevgilisi tarafından fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etti.

Öte yandan, aile içi şiddetin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 artmıştı.

Macron’un Türkiye kabusu ya da kayıpların ‘Fransa’sı
HAYAT
Macron’un Türkiye kabusu ya da kayıpların ‘Fransa’sı

Türkiye'de yaşayan Fransa vatandaşından hükümeti eleştiren partilere tepki: Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah demiyor?
OYNAT 00:00
Türkiye'de yaşayan Fransa vatandaşından hükümeti eleştiren partilere tepki: Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah demiyor?
Antalya'da yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nın, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattığı videosu büyük ilgi topladı. yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ghazli, Türkiye'nin pek çok yönden Fransa'dan önde olduğunu belirterek 'Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah' demiyor. Bunu anlamıyorum' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Ermeniler Kelbeceri yakıp yıktı

Ermeniler Kelbecer'i yakıp yıktı

"​Her şeyi yakacağız, Müslümanlara bir şey kalmayacak".
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.