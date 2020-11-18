​Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa'da aile içi şiddete ilişkin son veriler açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2019'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan başvurular sayesinde toplanan verilere göre, 2019 yılında aile içi şiddet mağduru sayısının 142 bin 310 olduğu, bu sayısının saatte 16 başvuruya tekabül ettiği öğrenildi. 2019 yılında aile içi şiddet sonucu hayatını kaybeden kadın sayısı 25 kişi artarak 146'ya yükseldi.

Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Polisin kaydettiği şikayetlerin yüzde 3'ünü oluşturan tecavüz ve taciz şikayetlerinin kurbanlarının yüzde 98'inin kadın olduğu ifade edilirken, toplam şikayetlerin yüzde 88'ini ise kadın, yüzde 12'si ise erkekler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Verilerin sadece başvurularla alınması nedeniyle aile içi şiddet sayısının gerçekte daha fazla olabileceği ifade ediliyor.

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Gerçek aile içi şiddet verilerine ulaşmak için 2018'de anket düzenleyen Milli İstatistik Kurumu INSEE'nin anketine göre, 213 bini kadın olmak üzere, 295 bin kişi, eş veya eski sevgilisi tarafından fiziksel ve veya cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etti.

Öte yandan, aile içi şiddetin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 artmıştı.

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