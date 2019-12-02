Dünya Fransada arama kurtarma helikopteri düştü 3 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Fransa’da arama kurtarma helikopteri düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın güneyinde sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmalarına katılan bir arama kurtarma helikopteri, Marsilya kenti yakınlarında düştü. EC145 tipi helikopterin, dün gece saatlerinde uçuş sırasında radardan kaybolduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Arama kurtarma helikopteri gece saatlerinde radardan kayboldu.
Arama kurtarma helikopteri gece saatlerinde radardan kayboldu.
Fransa’da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 01.30’da Rove kasabası yakında 3 kurtarma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Var bölgesinde şiddetli yağışlar meydana geldi.


Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

Dün, Fransız Rivierası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

  • Alpes Maritimes ve Var bölgelerinde, sel felaketi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken A8 otoyolu dün akşam 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kötü hava şartları nedeniyle, bölgede kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri de iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta Var bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde de 6 kişi hayatını kaybetti.

C.B. Erdoğan filtre tasarısını veto etti

"C.B. Erdoğan filtre tasarısını veto etti"

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.

İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.