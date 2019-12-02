Fransa’da arama kurtarma helikopteri düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
- Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 01.30’da Rove kasabası yakında 3 kurtarma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı
Dün, Fransız Rivierası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
- Alpes Maritimes ve Var bölgelerinde, sel felaketi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken A8 otoyolu dün akşam 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kötü hava şartları nedeniyle, bölgede kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri de iptal edildi.
Geçtiğimiz hafta Var bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde de 6 kişi hayatını kaybetti.