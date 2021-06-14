Dünya Fransada aşırı sağcı grupların korkunç planı Helal gıda ürünlerini zehirlemeyi düşünmüşler
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Fransa'da aşırı sağcı grupların korkunç planı: Helal gıda ürünlerini zehirlemeyi düşünmüşler

Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi. Grubun, 200 imama saldırı hazırlığı içinde olduğu bilgisi de elde edildi.

Haber Merkezi AA
Fransada aşırı sağcı grupların korkunç planı: Helal gıda ürünlerini zehirlemeyi düşünmüşler
Fransa'da aşırı sağcı grubun marketlerin helal gıda ürünlerini zehirlemeyi planladığı ortaya çıktı.

Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi.

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğünün (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi.

15 KİŞİ YAKALANDI

Mediapart'ın ortaya çıkardığı planın, halkı "Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye" kışkırtan "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" grubu tarafından 2018'de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi.

AFO üyeleri "Helal operasyonu" olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken, grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi.

DGSI'nin ayrıca aşırı sağcı grubun "200 imama saldırı" eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.

Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.

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