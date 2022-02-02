Dünya Fransada aşırı sağcı milletvekiline "İslam cumhuriyeti" sözleri nedeniyle dava açıldı
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Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline "İslam cumhuriyeti" sözleri nedeniyle dava açıldı

Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi Milletvekili Jordan Bardella hakkında, Müslümanların ticari hayatın her alanında göründüğü Trappes kentini "İslam cumhuriyeti" olarak adlandırdığı için dava açıldı.

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Haber Merkezi AA
Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline İslam cumhuriyeti sözleri nedeniyle dava açıldı
Fransa’da aşırı sağcı milletvekiline "İslam cumhuriyeti" sözleri nedeniyle dava açıldı.

Bardella, Europe 1 televizyonunda katıldığı programda, geçen ekimde Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentine "İslam cumhuriyeti" dediği için mahkemeye verildiğini, mahkeme celbinin kendine dün ulaştığını ifade etti.

Fransa’da adalet sisteminin "İslamcılar ile aynı şeyleri hedeflediğini" ileri süren Bardella, cumhurbaşkanlığı seçiminin Fransa için bir medeniyet ve güvenlik meselesi olduğunu savundu.

Kentteki Müslümanlara baskı

Fransa'da Kasım 2020’de lise öğretmeni Didier Lemaire’in, "Müslümanların eline geçtiği, baskı nedeniyle Hristiyan ve Yahudilerin burayı terk ettiği, kendisinin de ölümle tehdit edildiği" iddialarıyla medyada yer alan Trappes kenti ülkede tekrar gündem konusu oldu.

Savcılık, öğretmenin Fransız medyası üzerinden Müslümanları baskı altına almaya yönelik iddiaları hakkında dün, kovuşturmaya gerek görülmediğini kararlaştırdı.

Daha önce kent sakinleri ve Lemaire’in öğretmenlik yaptığı okulun öğrencileri, iddiaları yalanmış, Fransız siyasetçileri ve medyanın kendilerini o dönem mecliste görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı için propaganda malzemesi yaptığını belirtmişti.

Diğer yandan Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı Ali Rabeh’in Haziran 2020’de kazandığı seçimi, "kampanya sürecinde sıhhi maske dağıtarak kural dışı seçim propagandası yaptığı" gerekçesiyle geçen yıl ağustosta iptal etmişti.

RN Milletvekili Jordan Bardella, ekimde Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh’in yeniden seçilmesinin ardından hükümeti minyatür bir İslam cumhuriyeti kurulması karşısında pasif kalmakla suçlamış, Rabeh’in görevden alınarak kente kayyum atanmasını istemişti.

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