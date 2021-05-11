Fransa'da askerden üçüncü muhtıra: Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Fransa’da tamamı muvazzaf askerlerden oluşan bir yapı, yayınladıkları muhtıra ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u açıkça tehdit etti. Her rütbeden askerlerin bulunduğu grup, Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, “ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı” uyarasında bulundu. Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, Cumhurbaşkanı Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere hitaben yayımlanan bildiride, geçen ay yayınlanan ve Fransa’da “20 general bildirisi” diye bilinen muhtıra da sahiplenildi ve “tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu” savunuldu.

SESSİZ KALMAMIZ İMKANSIZ

Bildiri sahibi askerlerin, hem ırkçı hem de İslam karşıtı bir ideolojiye sahip oldukları metin içinde yaptıkları göndermelerde görülüyor. Darbe metninde askerler, “Görevde olan her rütbeden askerlerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendilerini ifade edemediği ancak sessiz kalmalarının da imkansız olduğunu” ifade ederken, “Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

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GÖÇMEN NÜFUSU HEDEF ALDILAR

Bildiride, askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve çoğunlukla göçmen nüfusun yaşadığı bölgeler için “terk edilmiş banliyöler” ifadesini kullandıkları görülüyor. “Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa hiçbir şey ifade etmiyor, alay, aşağılama ve hatta nefret konusundan başka bir şey değil.” iddiasında bulunuldu.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Bunun başka ülkelerde de gözlemlendiği, kaos ile şiddetin oluşacağı ve bunun askerlerden değil “sivil ayaklanmadan” geleceği ileri sürülen bildiride, “Eğer iç savaş patlak verirse, ordu kendi topraklarında düzeni sağlar çünkü ondan istenecektir. Hiç kimse böylesine korkunç bir durumu isteyemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, yine, Fransa’da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz.” ifadeleri kullanıldı.

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