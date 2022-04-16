Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransada ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi Market rafları bomboş kaldı
AVRUPA

Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi: Market rafları bomboş kaldı

Fransa’da, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi: Market rafları bomboş kaldı
Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle ayçiçek yağı krizi patlak vermişti. Fransa'da bu krizden nasibini aldı. Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi.

"Bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmadı"

Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı.

"Hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik"

Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Fiyatlar iki katına çıktı

Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.

Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euro’ya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi.

"Üreticiler ayçiçek yağı tedariki sıkıntısı yaşamaya çok yakın"

Bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi.

İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği (ADEPALE) Başkanı Jérôme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak” dedi.

Berlin‘de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı
DÜNYA
Berlin‘de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor

Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril’e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor.

Evler tehdit altında

Evler tehdit altında

Hırçın Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu.
Otomobilikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

​İstanbul Kadıköy'de korkunç kaza.
Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi: Market rafları bomboş kaldı

​Kosova polisine Sırbistan sınırında dört ciddi saldırı.

​Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı.

Rus ordusu Ukrayna'da savaş suçu işliyor.

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

​Beklenen banka maaş promosyonu belli oldu.

Kimliği tespit edilip Beylikdüzü'nde yakalandı.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten enflasyon yorumu: Fahiş zamlar herkese zarar
Ekonomi

İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten enflasyon yorumu: Fahiş zamlar herkese zarar

Enflasyonda, piyasadaki fiyat gelişmeleri kadar, fiyatlara ilişkin beklentinin de önemli rol oynadığını belirten Şekib Avdagiç, “Paniğe kapılarak ileriye yönelik fiyatlama davranışlarını abartmak tüm kesimlere zarar verir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsanın kendini bilmesi kolay bir iş değil ömürlük bir maceradır
Hayat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsanın kendini bilmesi kolay bir iş değil ömürlük bir maceradır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Heybemdeki Ömür" adlı iftar programı ve gençlik söyleşisine katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada insanın kendisini bilmesinin kolay bir iş olmadığının altını çizen Kalın, "Bu bir ömürlük maceradır, bir yolculuktur, bir seyirdir, bir mücadeledir. İnsanın kendisini 'Ben şuyum' diye tanımlayıp bir yerde sabitlemesi ne mümkündür ne de makuldür" ifadelerini kullandı.
Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksa'daki güçlerini çekmesi için İsrail'e baskı kurulmalı
Dünya

Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksa'daki güçlerini çekmesi için İsrail'e baskı kurulmalı

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Kudüs'teki gelişmeler üzerine BM ve uluslararası yetkililerle bir dizi görüşme yaptı. Görüşmelerde Mansur, Mescid-i Aksa'da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv'e baskı kurulması talebinde bulundu. Mansur ayrıca, uluslararası topluma, giderek tırmanan tehlikenin önüne geçme ve Filistinli sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.