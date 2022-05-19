Dünya Fransada bazı acil servisler personel yetersizliğinden dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalıyor
AVRUPA

Fransa'da bazı acil servisler personel yetersizliğinden dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalıyor

Fransa'da kamu hastanelerindeki bazı acil servisler, personel yetersizliği nedeniyle hizmet veremiyor. Fransa Hastaneleri Acil Hekimleri Derneği Başkanı Patrick Pelloux, Ouest-France gazetesine verdiği demeçte, ülkenin acil servislerinde yaşanan "krize" değindi.

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Haber Merkezi AA
Fransada bazı acil servisler personel yetersizliğinden dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalıyor
Arşiv.

Pelloux, ülkedeki 690 acil servis bölümünden 100 kadarının personel yetersizliği nedeniyle kapılarını özelikle geceleri kapatmak veya faaliyetlerini azaltmak durumunda kaldığını söyledi.

Hastanelerin acil servis bölümlerindeki durumunu "feci" olarak nitelendiren Pelloux, hastanelerin geldiği bu noktadan kamu otoritelerini sorumlu tuttu.

Pelloux, doktorların, kamu sektörünü terk ederek özel sektöre geçtiğini belirterek, "Bugün açık bir kırığınız varsa ona bakabilecek birini bulamıyorsunuz. Kamu sektöründeki (hastanelerde) yeterli yatak yok ve nadiren cerrahlar var." ifadelerini kullandı.

Yaz sezonun kötü geçeceğini ve bu nedenle hastanelerde beklenmedik ölümler olabileceğini vurgulayan Pelloux, "Şimdilik, bir Sağlık Bakanımız yok, iki (siyasi) seçim süreci arasındayız ve biliyoruz ki hiçbir karar alınmayacak. Bu ürkütücü." yorumunda bulundu.

Pelloux, aşı olmayı reddettikleri için görevlerinden uzaklaştırılan sağlık personellerinin tekrar işlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Yabancı doktorlar olmasa, hastaneler kapılarını kapatır

Pelloux, ülkedeki hastanelerin bugün Cezayir, Tunus ve Romanya gibi ülkelerden getirilen yabancı doktorlar sayesinde döndüğünü vurgulayarak, "Onlar olmasa, hastaneler kapılarını kapatır." değerlendirmesinde bulundu.

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