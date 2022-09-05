Dünya Fransada bazı okullar ısınmak için gaz yerine odun kullanmaya başlayacak
AVRUPA

Fransa'da bazı okullar ısınmak için gaz yerine odun kullanmaya başlayacak

Fransa hükümeti, elektrik ve doğal gaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı. Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğal gaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada bazı okullar ısınmak için gaz yerine odun kullanmaya başlayacak
Bazı Fransız şehirlerinde enerji tasarrufu için sokak lambaları kapatılıyor.

Rusya, Avrupa’ya giden ana doğal gaz boru hattını kapatırken Avrupa’da önlemler alınmaya başladı.The New York Times'ta yer alan habere göre, Fransa hükümeti, elektrik ve doğal gaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı.

Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğal gaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.

Nükleer santrallerinin yarısını geçici olarak devre dışı bırakan Fransa, Avrupa'nın enerji krizine karşı daha savunmasız durumda.
Nükleer santrallerinin yarısını geçici olarak devre dışı bırakan Fransa, Avrupa'nın enerji krizine karşı daha savunmasız durumda.

KARNEYLE ELEKTRİK UYGULAMASINA GİTMEMEK İÇİN...

Bunlarla birlikte iş yerlerine ve vatandaşlara, “karneyle elektrik dağıtma” yoluna gidilmemesi için tasarruf çağrısı yapıldı. Gece ışıkları yanan reklam panoları kapatılacak, insanlar işlerine ortak bir otomobil kullanarak gidecek.

Avrupa’da kış sert geçecek. Hükümetler, Rus gazına bağımlılıklarını azaltmak ve bitirmek için bir geçiş süreci içinde.

The New York Times
The New York Times

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Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
FOTOĞRAF 10
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Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.<br><br>
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Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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HER ŞEY TÜKENDİ<br><br>Frank Doring, \"Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir.\" dedi.
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Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, \"gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.
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Petra, \"Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var.\" diye konuştu.
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PARANIZ VARSA ALIN<br><br>Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, \"Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın.\" dedi.
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KARNEYLE GAZ<br><br>Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının \"teknik nedenlerden ötürü\" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, \"Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor.\" açıklamasında bulundu.
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O'Donnell, \"Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi.\" ifadesini kullandı.
Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Edinilen yeni bilgiye göre, halk yaz ortasına elektrikli ısıtıcı almaya başladı.


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