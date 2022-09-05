Fransa'da bazı okullar ısınmak için gaz yerine odun kullanmaya başlayacak
Fransa hükümeti, elektrik ve doğal gaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı. Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğal gaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.
Rusya, Avrupa’ya giden ana doğal gaz boru hattını kapatırken Avrupa’da önlemler alınmaya başladı.The New York Times'ta yer alan habere göre, Fransa hükümeti, elektrik ve doğal gaz destek paketini açıklarken şehirlerde karartma uygulamasına başladı.
Normandiya bölgesinde bazı okullar ısınma için doğal gaz tasarrufu sağlamak adına odun yakmaya başlayacak.
KARNEYLE ELEKTRİK UYGULAMASINA GİTMEMEK İÇİN...
Bunlarla birlikte iş yerlerine ve vatandaşlara, “karneyle elektrik dağıtma” yoluna gidilmemesi için tasarruf çağrısı yapıldı. Gece ışıkları yanan reklam panoları kapatılacak, insanlar işlerine ortak bir otomobil kullanarak gidecek.
Avrupa’da kış sert geçecek. Hükümetler, Rus gazına bağımlılıklarını azaltmak ve bitirmek için bir geçiş süreci içinde.