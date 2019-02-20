Dünya Fransada bıçaklı saldırı Saldırgan 5 kişiyi yaraladı
AVRUPA

Fransa'da bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 kişiyi yaraladı

Fransa'da bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 kişiyi yaraladı

Fransa'nın Marsilya kentinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vuruldu.

Haber Merkezi DHA
Marsilya'da bıçaklı saldırı sonrası ekipler bölgede.
Marsilya'da bıçaklı saldırı sonrası ekipler bölgede.

Fransa'nın Marsilya kentinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polisin açtığı ateş sonucu öldü.
Edinilen bilgiye göre olay Marsilya'nın La Canebiere sokağında gerçekleşti. Yerel medya, bıçakla birçok kişiyi yaralayan saldırganın, kedisine engel olmak isteyen polislere silah çektiği sırada polis tarafından vurulduğunu; saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.


Polis, saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmazken, olayın bir terör vakası olmadığını duyurdu.
36 yaşındaki saldırganın, 2005 yılında cinayetten hüküm giydiği; bir süre önce şartlı tahliye edildiği ve polis tarafından arandığı belirtildi.

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