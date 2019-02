Fransa'da bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 kişiyi yaraladı

Fransa'nın Marsilya kentinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polisin açtığı ateş sonucu öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Marsilya'nın La Canebiere sokağında gerçekleşti. Yerel medya, bıçakla birçok kişiyi yaralayan saldırganın, kedisine engel olmak isteyen polislere silah çektiği sırada polis tarafından vurulduğunu; saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

🔴🇫🇷 Attaque de #Marseille : l'assaillant, Karim L., a demandé aux passants leur nationalité et les a poignardé en fonction de leurs réponses. 3 hommes et une femme ont été blessés sur la #Canebiere. Il n'a pas prononcé « Allah Akbar ». (Xavier Tarabeux, procureur de Marseille) pic.twitter.com/ySfIGWTSnB — La Plume Libre (@LPLdirect) 19 Şubat 2019



Polis, saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmazken, olayın bir terör vakası olmadığını duyurdu.

36 yaşındaki saldırganın, 2005 yılında cinayetten hüküm giydiği; bir süre önce şartlı tahliye edildiği ve polis tarafından arandığı belirtildi.