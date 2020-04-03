Dünya Fransada bilanço ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 6 bin 507ye yükseldi
KORONAVİRÜS

Fransa'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'yı kırıp geçiren Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507’ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
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Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştığını açıkladı. Koronavirüs taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 662'ye çıktığını aktaran Salomon, iyileşen kişi sayısının 14 bin 8'e yükseldiğini bildirdi.

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  • Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 artarak 5 bin 91'e yükseldiğini ve 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde 1416 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam ölü sayısının 6 bin 507'ye ulaştığını belirtti.

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Hastanelerin kapasitesi yetersiz

Jerome Salomon, hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle başka hastanelere taşınan hastaların sayısının da 506'ya yükseldiğini ifade etti.

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