Fransa'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi

Dünya

İtalya'da son 24 saatte 766 kişi öldü

İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi. Yoğun bakımdaki kişi sayısını 4 bin 68 olarak veren Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, karantina tedbirlerinin gevşetileceği 2. faz olarak anılan aşamaya ne zaman geçileceğine hükümetin karar vereceğini, mevcut tedbirlerin 13 Nisan’a kadar süreceğini ifade etti.