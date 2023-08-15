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Dünya

Fransa'da çıkan yangında yaklaşık 500 hektar alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler'de çıkan yangında, 500 hektar kadar ormanlık alan zarar gördü. 4 kamp alanının zarar gördüğü yangın nedeniyle civardaki 3 bin kişi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

10:26 . 15/08/2023 Salı
AA
Fransa

Fransa

Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler'de çıkan yangında, 500 hektar kadar ormanlık alan zarar gördü.


Orta Pireneler Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün, bölgedeki Saint-Andre, Sorede ve Argeles-sur-Mer yerleşkelerinde başlayan yangın sabah saatlerinde ancak kontrol altına alınabildi.


Bölgeye gelen 650 itfaiyecinin yanı sıra çok sayıda söndürme uçağının müdahale ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar ormanlık alan kül oldu.


4 kamp alanının zarar gördüğü yangın nedeniyle civardaki 3 bin kişi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.


Ayrıca 20 kadarı itfaiyeci olmak üzere 50'den fazlası kişi, alev ve dumandan zarar gördü.


Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yangına müdahale için bütün imkanların seferber edildiğini belirterek bölgedekilere teyakkuzda olmaları çağrısı yaptı.




#Fransa
#Yangın
#Orta Pireneler
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