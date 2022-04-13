Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransada cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
AVRUPA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki gün önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları açıkladı. Buna göre Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Macron - Le Pen

Fransa Anayasa Mahkemesi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
DÜNYA
Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
  • Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu. Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.

Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek
DÜNYA
Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

KOZLARINI İKİ TURDA PAYLAŞACAKLAR

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak. Toplam 48 milyon 747 bin 876 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26,31 oldu. Ayrıca geçersiz oyların sayısının 247 bin 151 olduğu belirtildi.

Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
DÜNYA
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti

Resmi sonuçlara göre 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

- Emmanuel Macron: 9.783.058 - yüzde 27,85

- Marine Le Pen: 8.133.828 - yüzde 23,15

- Jean-Luc Melenchon: 7.712.520 yüzde 21,95

- Eric Zemmour: 2.485.226 yüzde 7,07

- Valerie Pecresse: 1.679.001 yüzde 4,78

- Yannick Jadot: 1.627.853 yüzde 4,63

- Jean Lassalle: 1.101.387 yüzde 3,13

- Fabien Roussel: 802.422 yüzde 2,28

- Nicolas Dupont-Aignan: 725.176 yüzde 2,06

- Anne Hidalgo: 616.478 yüzde 1,74

- Philippe Poutou: 268.904 yüzde 0,76

- Nathalie Arthaud: 197.094 yüzde 0,56

‘Geçinemiyoruz’ diye isyan eden Fransız vatandaşına Macron’un cevabı: Başka reçetemiz yok
OYNAT 00:42
‘Geçinemiyoruz’ diye isyan eden Fransız vatandaşına Macron’un cevabı: Başka reçetemiz yok
Pandeminin patlak vermesiyle baş gösteren ve Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan hayat pahalılığı Avrupa'yı da vurdu. Fransa'da vatandaşlar geçinememekten yakınıyor. Eşiyle birlikte aylık ellerine 8 bin euro para geçtiğini belirten Fransız vatandaşı, geçinemediğini söyleyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzüne isyan etti. Macron ise gaz ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek 'Bu duruma bir reçete yok. Fiyatlarda gaz ve akaryakıta çaremiz yok' dedi.
4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.