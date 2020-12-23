Dünya Fransada dehşet Aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü
AVRUPA

Fransa’da dehşet: Aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü

Fransa’nın Puy-de-Dome bölgesinde dehşet dakikaları yaşandı. Eşine şiddet uygulayan 48 yaşındaki erkek, olaya müdahale için eve gelen güvenlik gücü mensubu 3 jandarmayı tabancayla vurarak öldürdü, 1'ini de yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Fransa’da aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü.
Fransa’da aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü.

Fransa’nın Puy-de-Dome bölgesinde eşine şiddet uygulayan 48 yaşındaki erkek, olaya müdahale için eve gelen güvenlik gücü mensubu 3 jandarmayı tabancayla vurarak öldürdü, 1'ini de yaraladı.

Le Monde basın organından alınan bilgiye göre, Puy-de-Dome bölgesinde dün akşam saatlerinde jandarma, eşinden şiddet görüp çatıya sığınan kadının yardım çağrısı üzerine adrese gitti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇILDI

Güvenlik güçleri kadını kurtarmak için eve yöneldiğinde, içeriden ateş açıldı. Eşine şiddet uygulayan kişinin açtığı ateşte 3 jandarma hayatını kaybetti, 1 jandarma ise yaralandı. Şüphelinin ve kadının durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Ulusal Jandarma, Fransa'da sivil nüfus üzerinde polislik hizmetlerini yerine getiren ve kamu güvenliğini sağlayan askerî bir kolluk teşkilatıdır.

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