Dünya Fransada El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı
AVRUPA

Fransa'da El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı

Fransa'da "radikal İslam'a hizmet ettiği" iddiasıyla hakkında kapatma kararı alınan El Faruk Camisinin yönetimi, kararın, yasayla güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulundu. Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına sert kısıtlamalarla islamafobik müdahalelerini sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Fransada El Faruk Camisinin kapatılması yönündeki karar mahkemeye taşındı
Arşiv

Frans'da bulunan El Faruk Camisinin derneği Pessac Müslümanlar Birliği, avukatları aracılığıyla, Gironde Valiliğinin 14 Mart'ta aldığı camiyi 6 aylığına kapatma kararına itiraz etti.

Derneğin avukatı Sefen Guez Guez'in, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Pessac Müslümanlar Birliğinin "yasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğü gibi temel hakların ihlal edildiği" gerekçesiyle Bordeaux İdari Mahkemesine itirazda bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme kararı çıkana kadar, yürürlükteki iç güvenlik yasası kapsamında caminin açık kalacağı aktarılan açıklamada, Valiliğin kapatma kararını almadan önce, cami yönetiminden gelen görüşme talebini kabul etmediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Valiliğin talep ettiği "düzeltici önlemler kapsamında" caminin sosyal medya hesaplarının moderatörünün değiştirildiği ve kapatılmaya gerekçe gösterilen yorumların silindiği belirtilerek, camiye yönelik ithamların çoğunun terörle bağdaştırılamayacak suçlamalar olduğu ifade edildi.

Müslümanlara ibadet engeli

Açıklamada ayrıca, ramazan arifesinde alınan bu kararın, Müslümanların bu kutsal ay vesilesiyle bir arada toplanma gibi temel haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

Gironde Valiliği, camide, "Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı ve şehadetin teşvik edildiği vaazlar ile İsrail'e karşı nefret içeren mesajların paylaşıldığını" savunmuştu.

Fransa camileri kapatmaya devam ediyor

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

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