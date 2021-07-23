Dünya Fransada El Kaide nedeniyle terör alarmı Güvenlik güçleri teyakkuza geçti
AVRUPA

Fransa’da El Kaide nedeniyle terör alarmı: Güvenlik güçleri teyakkuza geçti

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El Kaide tarafından yayınlanan bir videoda ülkenin tehdit edilmesi üzerine tüm valiliklere teyakkuzda olmaları talimatını verdi.

Haber Merkezi İHA
Fransa’da El Kaide nedeniyle terör alarmı: Güvenlik güçleri teyakkuza geçti
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Sosyal medya platformu Telegram’da 15 Temmuz’da El Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab adlı kanalda, Fransa ve özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hedef alınarak tehdit içerikli bir video paylaşıldı.

Risk çok yüksek

Bunun üzerine Fransa İçişleri Bakanlığı valiliklere yaptığı çağrıda, "yaz boyunca yüksek düzeyde" teyakkuzda olunmasını istedi. Görüntülerin İngilizce altyazılı olması nedeniyle “önemli bir yayılma potansiyeline” sahip olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, doğrudan Cumhurbaşkanı Macron ve Bakan Gerald Darmanin’in adlarının verildiğini kaydetti.

  • Bakanlık, teröristlerin Fransa’ya karşı harekete geçme riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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